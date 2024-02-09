Aksoy: Ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz

Vodafone Türkiye, büyümesini 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan bu dönemde şirketin servis gelirleri 13 milyar lira oldu. Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 24.9 milyon, Makinelerarası İletişim ( M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 29.1 milyon oldu. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 78’ini oluşturarak 19.4 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı ise 1.4 milyon oldu.

Dijital müşteri sayısı 17.5 milyon oldu

Şirketin “Vodafone Yanımda” ve “Online Self Servis” gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.5 milyona ulaştı. Vodafone’nun dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 390 milyon oldu.

Söz konusu dönemde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 artışla 1.227 petabyte olarak gerçekleşti. Şirketin “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği “Her Şey Yanımda” online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 178 milyona ulaşırken, yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5.1 milyona ulaştı. Şirketin 1000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.

Başarılı bir dönem geride kaldı

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, başarılı bir dönemi daha geride bıraktıklarını belirterek, “Buna göre, Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte servis gelirlerimiz 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ettik. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17.5 milyona ulaştı. Müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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