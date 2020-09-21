AKSİS
AKSİS giriş, AUZEF AKSİS online kayıt işlemi, AKSİS not görüntüleme, AKSİS belge talebi sorgulama, AKSİS harç bilgileri, AKSİS ders alma- bırakma ve detayları…
AKSİS, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde hizmet veren online sitedir. AKSİS, AUZEF online kayıt sistemi olmakla beraber aynı zamanda, özlük bilgileri görüntüleme, belge talep etme, öğrenim bilgileri, ders alma, ders programı, harç ödeme, doküman paylaşımı, online tez savunma, danışmanlık hizmeti, beceri karnesi ve AUZEF ile yazışmaları içeren seçenekler bulunur.
Online ve uzaktan öğretim süresi boyunca öğrencilerin kılavuz ve eli ayağı olan bu sistem dönem boyunca oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
AKSİS giriş nasıl yapılır?
AKSİS’e giriş için öncelikle tarayıcınızda aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yapın. Kullanıcı adı olarak TC. kimlik numaranızı girin. Şifre kısmına ise AUZEF’in kayıt esnasında size vermiş olduğu öğrencci şifrenizi girin. Bu bilgilerden sonra AKSİS’e giriş yapmış olursunuz.
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AKSİS’te öğrenci belgesi nasıl talep edilir?
AKSİS üzerinden, Öğrenci Belgesi, Transkript vb. talep etmek için öncelikle aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile OBS'ye giriş yapılır. Ardından bölüm değiştiren vb. öğrenciler okumakta olduğu bölümü seçer. Sol menüden "Belge Talepleri" seçeneğine tıklanır. "Yeni Talep"seçeneğini seçerek talep edilmek istenen belge için bilgiler doldurulur ve "Kaydet"e basılır. Talep edilen belge Dekanlık tarafından imzalanacaktır. Belgenin imzalanma süreci ortalama 1-2 iş günüdür. Belge imzalandıktan sonra; talep edilen belgeyi yine AKSİS üzerinden "Görüntüle" seçeneği ile görüntüleyerek edinebilirsiniz.
AUZEF’te hangi bölümler vardır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında lisans, 3 Ön Lisans olmak üzere toplam 6 yeni bölüm açıldı. Yeni yıl itibarıyla ilk defa öğrenci alacak yeni açıköğretim programları ve AUZEF'te bulunan bölümler
2020 yılında yeni açılan lisans ve önlisans bölümleri
LİSANS PROGRAMLARI
Psikoloji
Spor Bilimleri
Rekreasyon
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Spor Yönetimi
Marka İletişimi
Grafik Tasarımı
AUZEF AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Adalet
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Kültürel Miras ve Turizm
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Yaşlı Bakımı
Çocuk Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
AUZEF AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YENİ)
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YENİ)
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YENİ)
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMET
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 6 yeni bölüm açıldı.
AUZEF, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 3 lisans, 3 Ön Lisans olmak üzere toplam 6 yeni bölüm açıldı. İlk defa öğrenci alınacak bölümlerden birinin de Psikoloji Bölümü olması adayları sevindirdi.
AUZEF, resmi internet sitesi üzerinde fakülte bünyesine 6 yeni program açtıklarını duyurdu. İşte o programlar…
AUZEF YENİ AÇILAN LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI
LİSANS PROGRAMLARI
Psikoloji
Spor Bilimleri
Rekreasyon
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Spor Yönetimi
Marka İletişimi
Grafik Tasarımı
AUZEF AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ
LİSANS PROGRAMLARI
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YENİ)
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YENİ)
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YENİ)
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
ADALET
ÇOCUK GELİŞİMİ (YENİ)
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YENİ)
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK (YENİ)
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMET
AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ
LİSANS PROGRAMLARI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
EKONOMETRİ
GAZETECİLİK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
İKTİSAT
İŞLETME
KAMU YÖNETİMİ
MALİYE
RADYO TV VE SİNEMA
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
DIŞ TİCARET
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
MEDYA VE İLETİŞİM
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
ADALET MYO
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
İLAHİYAT
AUZEF 2020-2021 bölüm ücretleri bilgisi için tıklayın