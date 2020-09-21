AKSİS, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde hizmet veren online sitedir. AKSİS, AUZEF online kayıt sistemi olmakla beraber aynı zamanda, özlük bilgileri görüntüleme, belge talep etme, öğrenim bilgileri, ders alma, ders programı, harç ödeme, doküman paylaşımı, online tez savunma, danışmanlık hizmeti, beceri karnesi ve AUZEF ile yazışmaları içeren seçenekler bulunur.

Online ve uzaktan öğretim süresi boyunca öğrencilerin kılavuz ve eli ayağı olan bu sistem dönem boyunca oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

AKSİS giriş nasıl yapılır?

AKSİS’e giriş için öncelikle tarayıcınızda aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yapın. Kullanıcı adı olarak TC. kimlik numaranızı girin. Şifre kısmına ise AUZEF’in kayıt esnasında size vermiş olduğu öğrencci şifrenizi girin. Bu bilgilerden sonra AKSİS’e giriş yapmış olursunuz.

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AKSİS’te öğrenci belgesi nasıl talep edilir?

AKSİS üzerinden, Öğrenci Belgesi, Transkript vb. talep etmek için öncelikle aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile OBS'ye giriş yapılır. Ardından bölüm değiştiren vb. öğrenciler okumakta olduğu bölümü seçer. Sol menüden "Belge Talepleri" seçeneğine tıklanır. "Yeni Talep"seçeneğini seçerek talep edilmek istenen belge için bilgiler doldurulur ve "Kaydet"e basılır. Talep edilen belge Dekanlık tarafından imzalanacaktır. Belgenin imzalanma süreci ortalama 1-2 iş günüdür. Belge imzalandıktan sonra; talep edilen belgeyi yine AKSİS üzerinden "Görüntüle" seçeneği ile görüntüleyerek edinebilirsiniz.

AUZEF’te hangi bölümler vardır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında lisans, 3 Ön Lisans olmak üzere toplam 6 yeni bölüm açıldı. Yeni yıl itibarıyla ilk defa öğrenci alacak yeni açıköğretim programları ve AUZEF'te bulunan bölümler

2020 yılında yeni açılan lisans ve önlisans bölümleri

LİSANS PROGRAMLARI

Psikoloji

Spor Bilimleri

Rekreasyon

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Spor Yönetimi

Marka İletişimi

Grafik Tasarımı

AUZEF AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Adalet

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Kültürel Miras ve Turizm

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yaşlı Bakımı

Çocuk Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

AUZEF AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YENİ)

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YENİ)

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 6 yeni bölüm açıldı.

AUZEF, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 3 lisans, 3 Ön Lisans olmak üzere toplam 6 yeni bölüm açıldı. İlk defa öğrenci alınacak bölümlerden birinin de Psikoloji Bölümü olması adayları sevindirdi.

AUZEF, resmi internet sitesi üzerinde fakülte bünyesine 6 yeni program açtıklarını duyurdu. İşte o programlar…

AUZEF YENİ AÇILAN LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI

LİSANS PROGRAMLARI

Psikoloji

Spor Bilimleri

Rekreasyon

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Spor Yönetimi

Marka İletişimi

Grafik Tasarımı

AUZEF AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ

LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YENİ)

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YENİ)

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ (YENİ)

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YENİ)

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK (YENİ)

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET

AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ

LİSANS PROGRAMLARI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

EKONOMETRİ

GAZETECİLİK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

İKTİSAT

İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ

MALİYE

RADYO TV VE SİNEMA

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DIŞ TİCARET

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MEDYA VE İLETİŞİM

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ADALET MYO

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

İLAHİYAT

AUZEF 2020-2021 bölüm ücretleri bilgisi için tıklayın