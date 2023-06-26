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Medya Akşener’le ilgili bomba "Cumhur İttifakı" iddiası! Resmen şok olacaksınız
Medya

Akşener’le ilgili bomba "Cumhur İttifakı" iddiası! Resmen şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-06-26 13:43:00 -
Akşener’le ilgili bomba "Cumhur İttifakı" iddiası! Resmen şok olacaksınız

Meral Akşener'in, partisinin kongresinde CHP'yi suçladığını kaydeden HalkTV yazarı Mehmet Tezkan, "Akşener öfkeye dönüşen kırgınlığıyla Cumhur İttifakı saflarında yerini alırsa şaşırmam" ifadelerini kullandı.

CHP’nin arka bahçesi HalkTV’de kalem oynatan Mehmet Tezkan, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını ve bu hissini seçmene hissettirdiğini belirterek, "2018’in Haziran ayında… CHP’nin desteğiyle seçime girdi. Erdoğan Akşener’in yok sayılmasını istedi, medyada yer bulamadı. İyi partinin varlığından, Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olduğundan seçmenin yarısından fazlasının haberi bile yoktu. Ama o seçimde İyi parti yüzde 9,96 oranında oy aldı… Çok değerliydi… Çok anlamlıydı… Aradan beş yıl geçti… Akşener’in gitmediği il gitmediği ilçe kalmadı. İyi partinin oyu yüzde 9,69’a düştü" dedi.

Akşener'in, partisinin kongresinde CHP'yi suçladığını kaydeden Tezkan, yazısında, "Yerel seçimde herkes kendi yoluna demiş oldu… (…) Akşener öfkeye dönüşen kırgınlığıyla Cumhur İttifakı saflarında yerini alırsa şaşırmam" ifadelerini kullandı.

 

 
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