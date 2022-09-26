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Medya Akşener'in tetikçisinden skandal sözler! Hadi oradan edepsiz
Medya

Akşener'in tetikçisinden skandal sözler! Hadi oradan edepsiz

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’in artık "naylon" hüviyetine bürünen Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, "ucube" bir yazıya daha imza attı. Tayyip Erdoğan’ın dış politikasını aklı sıra eleştiren Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı'nın, sanki böyle bir zorunluluğu varmış gibi, İran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mahsa Amini ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamasına kafayı taktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 13:21:00 -
Akşener'in tetikçisinden skandal sözler! Hadi oradan edepsiz

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’in artık "naylon" hüviyetine bürünen Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, "ucube" bir yazıya daha imza attı.

Tayyip Erdoğan’ın dış politikasını aklı sıra eleştiren Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı'nın, sanki böyle bir zorunluluğu varmış gibi, İran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mahsa Amini ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamasına kafayı taktı.

 

Uğuroğlu, sapla samanı karıştırdığı söz konusu yazısında “Mısır'da darbeci Sisi'ye gösterdiği tepkiyi ve Mısır ile 9 yıldır dondurulan ilişkilerin binde birini Erdoğan neden İranlı mollalar için gösteremedi? Esma için, ‘Şehit’ dedi lakin Mahsa Amini için neden ‘Şehit’ demedi? Bu nasıl çifte standart? Bu nasıl dünya liderliği?” herzelerini yumurtladı.

Uğuroğlu, “Bırak artık bu inadım inat siyasetini Erdoğan… Dış politikada da ekonomide de ipin ucunu kaçırdın Erdoğan… Türk milleti de bütün bunları görmeli ve bilmeli ki; Ucube Tek Adam Rejimi bitmeden, Erdoğan iktidardan gitmeden bu yanlışlar bitmez…” diyerek, nasıl bir "ucube" olduğunu bir defa daha gözler önüne serdi.  

 

 

 

 

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