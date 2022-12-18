Akşener'in tetikçisinden iğrenç ima! Haddini bil haddini

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya daha imza attı.

Türkiye'de, bileğinin hakkıyla iktidara gelen AK Parti'yi aklı sıra itibarsızlaştırmaya çalışan Uğuroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun, kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin arkasında durduğunu iddia ederek iğrenç bir imada bulundu.

Uğuroğlu, Yeniçağ'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) AKP'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek 2002 milletvekili seçimleri öncesi başladı…

"Siyasi Yasaklı" Erdoğan'ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarına rağmen, "AKP Genel Başkanı" olarak seçime girmesine ve adının oy pusulalarında yer almasına onay verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne de YSK'ya da özetle şu ihtarnameyi gönderdi:

-"Siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak partisini seçime sokamaz, oy pusulalarında adı yer alamaz…"

Tufan Algan başkanlığındaki dönemin YSK'sı Anayasa ve yasa hükümlerini görmezden geldi.

(…)

AKP, siyasi yasaklı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçime girdi yüzde 34,28 oyla birinci parti oldu.

Deniz Baykal liderliğinde CHP, yüzde 19,39 oyla ikinci parti oldu.

Genç Parti yüzde 7,25 oy aldı;

-Tansu Çiller liderliğinde yüzde 9,54 oy alan DYP ile

-Devlet Bahçeli liderliğinde yüzde 8,36 oy alan MHP'yi baraj altında bıraktı.

(…)

YSK ufak bir bahane ile Siirt seçimini iptal etti ve listede adı olmayan Erdoğan'a yasalara aykırı olarak Siirt'ten aday olma imkânı verince Erdoğan milletvekili seçildi."