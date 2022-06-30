Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili iğrenç iftira!
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ'ında kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, yine hadsiz bir yazıya imza attı. Uğuroğlu, Tayyip Erdoğan'la ilgili küstah ifadeler kullanıp boyunu fazlasıyla aştı.
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ'ında kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, yine hadsiz bir yazıya imza attı. Uğuroğlu, Tayyip Erdoğan'la ilgili küstah ifadeler kullanıp boyunu fazlasıyla aştı. İşte Uğuroğlu'nun "Erdoğan diplomasi-akrobasi anlayışıyla Amerika’ya itaat etti" iftirasını attığı o rezil yazının ilgili bölümü:
"Erdoğan’ın emperyalist güçlere karşı, “Teslimiyetçiliği” sonucu; Türkiye bir kez daha tarihî fırsat kaçırdı.
Amerika Başkanı Biden anlaşılan bu kez dedi ki; “İsveç ve Finlandiya NATO’ya tam üye olacak, sakın engelleme…”
Erdoğan ne yazık ki; Diplomasi-akrobasi anlayışı ile bir kez daha Amerika’ya itaat etti…
(...) Bilinsin ki; Erdoğan ve ailesinin yurt dışı mal varlıkları ne yazık ki Türkiye’nin beka sorunudur.
AKP, MHP, BBP ittifakı da Türkiye’nin beka sorunudur. Asla unutmam ki Doğu Perinçek’e hemen sorayım: Erdoğan’ın NATO’ya ve Amerika’ya itaat etmesini değerlendirir misin?
Tabii bir de Rusya’nın Türkiye’ye göstereceği tavır konusu var.
–Bakalım Putin neler söyleyecek…"