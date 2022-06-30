  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili iğrenç iftira!
Medya

Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili iğrenç iftira!

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ'ında kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, yine hadsiz bir yazıya imza attı. Uğuroğlu, Tayyip Erdoğan'la ilgili küstah ifadeler kullanıp boyunu fazlasıyla aştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 11:05:00 -
Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili iğrenç iftira!

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ'ında kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, yine hadsiz bir yazıya imza attı. Uğuroğlu, Tayyip Erdoğan'la ilgili küstah ifadeler kullanıp boyunu fazlasıyla aştı. İşte Uğuroğlu'nun "Erdoğan diplomasi-akrobasi anlayışıyla Amerika’ya itaat etti" iftirasını attığı o rezil yazının ilgili bölümü:

"Erdoğan’ın emperyalist güçlere karşı, “Teslimiyetçiliği” sonucu; Türkiye bir kez daha tarihî fırsat kaçırdı.

Amerika Başkanı Biden anlaşılan bu kez dedi ki; “İsveç ve Finlandiya NATO’ya tam üye olacak, sakın engelleme…”

Erdoğan ne yazık ki; Diplomasi-akrobasi anlayışı ile bir kez daha Amerika’ya itaat etti…

(...) Bilinsin ki; Erdoğan ve ailesinin yurt dışı mal varlıkları ne yazık ki Türkiye’nin beka sorunudur.

AKP, MHP, BBP ittifakı da Türkiye’nin beka sorunudur. Asla unutmam ki Doğu Perinçek’e hemen sorayım: Erdoğan’ın NATO’ya ve Amerika’ya itaat etmesini değerlendirir misin?

Tabii bir de Rusya’nın Türkiye’ye göstereceği tavır konusu var.

–Bakalım Putin neler söyleyecek…"

 

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aydın

Içeride bunlar varken rusya 'nın yunan' ın iran 'ın ermenistanın fr,ing,abd, ın düşmanlıklarına ne gerek var.

Murat

Burası Kürdistan diyen kişiye gıkını çıkaramayan meralin 3. Sınıf elemanına bak hele. Hdp yi almış arkasına, Miliyetcilik taslıyor. Çakma ülkücüler sizi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23