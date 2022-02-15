  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Akşener'in tetikçisi, "Gıdada KDV niye indi" diye yakındı
Medya

Akşener'in tetikçisi, "Gıdada KDV niye indi" diye yakındı

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde, ekonomiyle ilgili sürekli felaket senaryoları yazan Evren Devrim Zelyut, şimdi de gıda ürünlerindeki KDV oranınının yüzde 1'e indirilmesine burun kıvırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 12:27:00 - 2022-02-15 12:40:37
Akşener'in tetikçisi, "Gıdada KDV niye indi" diye yakındı

 

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde, ekonomiyle ilgili sürekli felaket senaryoları yazan Evren Devrim Zelyut, şimdi de gıda ürünlerindeki KDV oranınının yüzde 1'e indirilmesine burun kıvırdı. İşte Zelyut'un "Yuh artık" dedirten yazısının ilgili bölümü:

 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi. Böylece yüzde yüzleri geçmiş gıda fiyatlarına bir dur demeye çalıştı. Ancak başarılı olabilir mi? Hayır! Yaptığı öyle büyük hatalar var ki artık bu noktadan toparlayıp işleri eski haline getirmesi imkansız. (...) Sen KDV'yi sıfıra çeksen ne yazar? (...)

AKP'nin anlamadığı şu: Yaşam bir oyun değil. Ekmeğin fiyatını düşüreceksen bu zat-ı şahanelerinin buyruğu ile olmaz. (...)"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay