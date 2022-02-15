Akşener'in tetikçisi, "Gıdada KDV niye indi" diye yakındı

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde, ekonomiyle ilgili sürekli felaket senaryoları yazan Evren Devrim Zelyut, şimdi de gıda ürünlerindeki KDV oranınının yüzde 1'e indirilmesine burun kıvırdı. İşte Zelyut'un "Yuh artık" dedirten yazısının ilgili bölümü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi. Böylece yüzde yüzleri geçmiş gıda fiyatlarına bir dur demeye çalıştı. Ancak başarılı olabilir mi? Hayır! Yaptığı öyle büyük hatalar var ki artık bu noktadan toparlayıp işleri eski haline getirmesi imkansız. (...) Sen KDV'yi sıfıra çeksen ne yazar? (...)

AKP'nin anlamadığı şu: Yaşam bir oyun değil. Ekmeğin fiyatını düşüreceksen bu zat-ı şahanelerinin buyruğu ile olmaz. (...)"