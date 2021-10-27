  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akşener'in sözleri sonrası İmamoğlu top çevirdi
Gündem

Akşener'in sözleri sonrası İmamoğlu top çevirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz" şeklindeki açıklamasına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 16:20:00 -
Akşener'in sözleri sonrası İmamoğlu top çevirdi

"Her şey çok güzel olacak" vaadiyle İstanbulluları kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu şu ifadeleri kullandı.

"Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz."

Mega kent İstanbul'u içinden çıkılmaz bir karmaşanın içerisine sokan İmamoğlu, açıklamasının devamında ise kullandığı "Başarımızı bütün ülke alkışlıyor." ifadesiyle adeta alay konusu oldu.

Akşener ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında büyük şok! Kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi

Altın fiyatlarında büyük şok! Kimse bunu beklemiyordu

Doların yükselmesiyle birlikte rekor fiyatları gören altın, haftaya 560 TL ile başlamasının ardından dolar kurunda yaşanan düşüşle birlikte ..
Erdoğan dik durdu, Batı basını kudurdu
Siyaset

Erdoğan dik durdu, Batı basını kudurdu

Batı basını, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi geri adım atmasına rağmen, Türkiye’nin geri adım attığını ..
Miçotakis gaza geldi: Türkiye eninde sonunda anlayacak
Dünya

Miçotakis gaza geldi: Türkiye eninde sonunda anlayacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşun kendisini hiçbir yere götürmeyeceğini eninde sonunda anlaya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay