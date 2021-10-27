Akşener'in sözleri sonrası İmamoğlu top çevirdi

"Her şey çok güzel olacak" vaadiyle İstanbulluları kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu şu ifadeleri kullandı.

"Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz."

Mega kent İstanbul'u içinden çıkılmaz bir karmaşanın içerisine sokan İmamoğlu, açıklamasının devamında ise kullandığı "Başarımızı bütün ülke alkışlıyor." ifadesiyle adeta alay konusu oldu.

Akşener ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz" demişti.