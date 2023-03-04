Akşener'in sandalyesine Demirtaş oturuyor: Kılıçdaroğlu'nun sofrasında altıncı ortak HDP!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekerek Altılı Masa'dan kalkması siyasette taşları yerinden oynattı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Sofrayı daha da büyüteceğiz" dedi.

Hemen öncesinde Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret eden CHP Lideri, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyenleri masaya davet edeceğinin sinyallerini verdi.

O MASADA HDP'YE SANDALYE VAR

Masanın Akşener'siz kalmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'ndan davet işareti alan HDP ise yarın Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü toplayacak. HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nden gönderdiği mesajlarla bir süredir Altılı Masa bileşenlerini işbirliğine çağırıyordu.

Şartların karşılanması halinde HDP'nin Altılı Masa adayını destekleyeceği mesajını veren Demirtaş, Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlara 'komşularla barış' kılıfı altında son verilmesini, ayrıca etnik ayrışmaya dayalı 'demokratik özerklik' ve yeni anayasa taleplerinin karşılanmasını istiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demirtaş geçtiğimiz günlerde CHP-HDP pazarlığını daha da esnetmiş, sözkonusu taleplerin kabul edilmesi halinde Mansur Yavaş'ın adaylığını bile destekleyebileceklerinden bahsetmişti.

HDP'nin 2021 Eylül'ünde açıkladığı 11 maddelik tutum belgesindeki maddeleri Altılı Masa'ya dayatan Demirtaş'ın önünde şimdi herhangi bir engel kalmadı. Kritik bir toplantı yapacak HDP yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek kararı almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nitekim Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı son klipteki mesajları da HDP'ye açık çağrı anlamını taşıyor.

Kılıçdaroğlu, "Sofraya bu oturmasın o oturmasın demeyeceğiz. Birilerini hor göremeyiz. Bu sofrada siyasi oyunlar olmamalı. Sofrayı daha da büyüteceğiz. Sofra bu ilkelerle kuruldu, kalkan da bu nedenle kalkacaktır. İttifak'ın içindeki diğer ortaklar kimseye hakaret etmiyor. İttifak içinden oy devşirmeye çalışmıyor. Sürekli aynı oyunlar. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Bu saatten sonra değişmem" ifadelerini kullandı.