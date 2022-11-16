Akşener'in sahaya sürdüğü Ağıralioğlu'ndan adaylık itirafı! "Müsamaha gösterirlerse seviniriz"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söyleyemediklerini söyletmek için kullandığı İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TV 100 canlı yayınında kullandığı, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kazanamayacağı endişesi taşıyoruz." ifadelerine tepki gösteren CHP'lilere cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ağıralioğlu'na, "Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana, ben olmaz demem" sözleri ile, Engin Özkoç ise, "Biz öyle düşünmüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kesin kazanabilir olarak görüyoruz. Tüm anketler de 'kazanabilir' diyor. 6'lı Masa'nın görüşüne saygı duyuyoruz" diyerek cevap vermişti.

Meral Akşener'in gelen tepkilerden sonra sahaya sürdüğü İP'li Ağıralioğlu, CHP'li vekillere şöyle cevap verdi:

Genel Başkanımızın adaylığını istiyoruz. 6’lı Masa süreçleri nihayetlenene kadar sahada gördüklerimizi söyleme hakkımız vardır. CHP’deki bazı arkadaşlarımız alınganlık ettiler. Seçim süreciyle ilgili "Acaba kazanamayız" endişemize müsamaha gösterirlerse seviniriz.