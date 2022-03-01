Akşener'in sabrını fazla zorlamayın! Tersi kötüdür

CHP ile İyi Parti arasındaki gerginliğin her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP’yi buradan uyarayım. Meral Hanım’ın sabrını fazla zorlamayın. Bir de cumhurbaşkanı adayı mutlaka Kılıçdaroğlu olacak diye bastırmayın. Akşener’in tersi kötüdür. Masayı dağıtır" ifadelerini kullandı. İşte o yazının ilgili bölümü:

"6 liderin 28 Şubat’ın huzurunda imzaladıkları deklarasyon sırasında dikkatinizi çekti mi, Kılıçdaroğlu çok gergindi.

Meral Akşener ise çok durgundu. 28 Şubat tarafından kutsanan, merkez sağ kökenli liderler ise pek mutlu ve mesuttular. Demek ki hayatları boyunca bu anı bekliyorlarmış.

Oysa Kılıçdaroğlu’nun çok mutlu olması gerekiyordu. Çünkü 6 lideri bir araya getirmeyi başarmış, cumhurbaşkanlığı seçimi için ismini Ekrem İmamoğlu’nun önüne yazdırmayı başarmış bir lider olarak.

Kılıçdaroğlu, 6 lideri bir araya getirmeyi başardı ama ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda beklediği desteği bir türlü alamadı. O yüzden gergindi. Çünkü bu operasyonda bütün hedef cumhurbaşkanlığı seçiminde liderlerin desteğini yanına alabilmekti.

ÜÇ LİDER İSTEMİYOR

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ikna olmuyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu ile girilecek bir seçimin kazanılamayacağını düşünüyorlar. 6 lider ittifak sağlamadığı sürece Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı da kesinleşemiyor. Kemal Bey’in gerginliği oradan kaynaklanıyor.

Temel Karamollaoğlu, daha önce “seçilmesinde tereddüt edilmeyecek bir aday” olması gerektiğini açıklamıştı. Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun aday olabileceğini ama seçilemeyeceklerini söylemişti. Karamollaoğlu, “O aday Sayın Kılıçdaroğlu olursa o da olur. Ama iyi araştırılması, iyi etüd edilmesi gerekir” dedi. Kılıçdaroğlu seçilir demedi. Başka bir deyişle, “Kılıçdaroğlu aday olursa seçilemez” dedi.

PROMPTER DIŞINA ÇIKTI

Meral Akşener ise bir süredir CHP’nin İYİ Parti’ye yaklaşımından rahatsız. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek vermeyince CHP’den, “siyasi diyet” hatırlatmaları yapılmaya başlandı. Akşener, “Kılıçdaroğlu’nun desteği olmasaydı İYİ Parti yoktu” şeklindeki hatırlatmalar üzerine geçen haftaki konuşmasında prompter dışına çıkarak, “Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya ne olacaktı? Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak gerekiyor” deme gereği duydu.

Tabii CHP Genel Merkezi boş durur mu, onlar da operasyon aracı olarak kullandıkları gazete üzerinden Meral Akşener’e, ”nankör kedi” muamelesi yapan bir yazı yazdırdılar.

AKŞENER’İN TAVRI

İYİ Parti’de zaten CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmadan, “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” şeklindeki açıklamalardan, Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan arasındaki ilişkiden dolayı bir rahatsızlık var. Kum saati çalışıyor.

CHP’yi buradan uyarayım. Meral Hanım’ın sabrını fazla zorlamayın.

Bir de cumhurbaşkanı adayı mutlaka Kılıçdaroğlu olacak diye bastırmayın. Akşener’in tersi kötüdür. Masayı dağıtır."