Akşener'in masayı devirmesi Bahçeli'nin o sözleri akıllara geldi: Unutmayınız bir kere satan yine satar
Altılı Masa'nın geçtiğimiz gün 12. toplantısının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti. Bugün açıklama yapan Akşener, masaya adeta ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in çarpıcı açıklamaları sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2018 yılındaki sözleri akıllara geldi. Bahçeli, “Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır” dedi.
1 yıldır toplanan Altılı Masa geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı adayını belirlemek istedi ancak masadan yine uzlaşı çıkmadı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI VETO ETTİ
5 parti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verirken Meral Akşener ortak aday değil kazanacak bir aday belirlemek istediklerini belirterek, CHP liderinin adaylığını veto etti.
Partisiyle yaptığı toplantının ardından masadan ayrıldıklarını açıklayan Akşener, masa için zehir zemberek açıklamalarda bulunarak CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi.
BAHÇELİ'NİN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2018 yılında 12. Olağan Büyük Kurultay’ında söylediği sözler akıllara geldi. Bahçeli, “Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır” dedi.
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