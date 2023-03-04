Akşener'in masayı devirmesi Bahçeli'nin o sözleri akıllara geldi: Unutmayınız bir kere satan yine satar

1 yıldır toplanan Altılı Masa geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı adayını belirlemek istedi ancak masadan yine uzlaşı çıkmadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI VETO ETTİ

5 parti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verirken Meral Akşener ortak aday değil kazanacak bir aday belirlemek istediklerini belirterek, CHP liderinin adaylığını veto etti.

Partisiyle yaptığı toplantının ardından masadan ayrıldıklarını açıklayan Akşener, masa için zehir zemberek açıklamalarda bulunarak CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi.



BAHÇELİ'NİN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2018 yılında 12. Olağan Büyük Kurultay’ında söylediği sözler akıllara geldi. Bahçeli, “Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır” dedi.

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