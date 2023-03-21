Akşener'in masayı dağıtırken ruh hali...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tüm muhalefete rağmen zorla aday oldu, yetmezmiş gibi terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile işbirliği yaptı.

Ülkücü geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de desteğini alıp aday olmasına karşı çıktı, masayı dağıttı.

Daha sonra gönülsüz de olsa masaya dönen Akşener, sosyal medyanın diline düştü.

Instagram'da yayınlanan kedi videosu, "Akşener'in Kılıçdaroğlu yüzünden girdiği bunalım" şeklinde yorumlara neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Akşener altılı masayı dağıtırken muhtemelen böyleydi" yorumu yaptı.