  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akşener'in kararı İYİ Parti'yi karıştırdı
Gündem

Akşener'in kararı İYİ Parti'yi karıştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultay sürecinde 'muhalif' söylemleri ile öne çıkan İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ı siyasi başdanışmanı görevine getirmesi üzerine açıklama yapan Müsavat Dervişoğlu, "Parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 00:59:00 -
Akşener'in kararı İYİ Parti'yi karıştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongre sonrası parti yönetimine eleştiriler yönelten İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile görüştü. Görüşmenin ardından Çıray, Genel Başkan siyasi başdanışmanı olarak atandı.

'Sadece bilinsin istedim'

Bu atamaya ilk tepki İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!... Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim" ifadelerini kullandı.

"Önünü açmak lazım"

Dervişoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda ismini vermeden, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım! Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak!" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Protein deposu olan barbunya köftesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Protein deposu olan barbunya köftesi nasıl yapılır?

Et yemeğini tercih etmeyenler için oldukça lezzetli ve köfte yemeğini aratmayacak bir tarif olan barbunya köftesi için kollarınızı sıvayın. ..
Maç sonrası Arda'ya sert tepki: Bir gün sana da küfrederler, nefes alamazsın
Spor

Maç sonrası Arda'ya sert tepki: Bir gün sana da küfrederler, nefes alamazsın

Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz, maç sonrası ağır küfreden Galatasaraylı Arda Turan için, "Bir gün maç kaybedersin, o küfrün daha ağırını..
Dolar kurundaki tahminler değişti
Ekonomi

Dolar kurundaki tahminler değişti

Dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederken yatırımcılar tam anlamıyla ne yapacağını şaşırdı. Peki ne yapılmalı? İşte cevabı haberimizde.....

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay