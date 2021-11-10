Akşener’in "genelev" sözü yalan çıktı!

YENİ AKİT ANKARA

Dün gerçekleştirilen İYİ Parti grup toplantısında konuşan Meral Akşener, daha önce Nur cemaatinden olduğu belirtilen H.A.’nın kullandığı ifadeler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenmeye çalıştı.

Külliyede kabul edilmemiş

“Atatürk'ün anası Zübeyde Hanım'a genelevde çalışıyor diyenler sarayda kabul edildi” diyen Akşener’in doğru söylemediği anlaşıldı.

H.A’nın Mustafa Kemal'e yönelik ifadelerini 2017 yılında Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Formu’na katıldığı esnada değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Olay çok çirkin. Şüphesiz ki annelerin, eşlerin bu işe karıştırılması son derece çirkin. Olay yargı sürecine girdiği için olayı kendimi yargı yerine koymak suretiyle değerlendirmem doğru olmaz. Zaten önce gözaltı, sonra tutuklama işlemleri oldu. Nereye kadar uzar, bunu yargıda göreceğiz” demişti.