Akşener'in evinin önündeki protestolar için 16 kişi hakkında istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akşener'i protesto amacıyla 4 Ekim'de Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin önünde toplanarak slogan attığı belirlenen 16 şüpheli hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında görevden alınan MHP Üsküdar İlçe Başkanı H.A'nın da bulunduğu 16 şüphelinin "birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

İddianamede, şüphelilerden H.A. ile eski ilçe sekreteri N.Ö'nün ayrıca "hakaret" suçundan üçer ay on beşer günden ikişer yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet"ten takipsizlik

Öte yandan, savcılık tüm şüpheliler hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verdi.

Söz konusu suçun, 2911 sayılı yasanın 32. maddesinde "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamaları halinde" oluşacağı şeklinde belirtildiği anlatılan takipsizlik kararında, yaşanan olayda şüphelilerin olay yerinden güvenlik görevlileri gelmeden kendiliğinden ayrılmaları nedeniyle suçun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Takipsizlik kararında bu nedenle 16 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.