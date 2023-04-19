Akşener’i, “kumar masası” deyip terk ettiği masaya dönmeye ikna eden isim bakın kim çıktı
'Kumar ve noter masası' diyerek zehir zemberek sözlerle hedef aldığı masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, flaş bir itirafta bulundu.
'Kumar ve noter masası' diyerek zehir zemberek sözlerle hedef aldığı masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, flaş bir itirafta bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinop İskele Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Meral Akşener, Altılı Masa'da yaşanan cumhurbaşkanı krizinde kendisini 'jet hızında' masaya dönmeye ikna eden ismin Mansur Yavaş olduğunu söyledi.
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