Akşener'den provokatif şov! "Erkekseniz gelin vurun lan!"

İP genel başkanı Meral Akşener'in adres vermesinin ardından MHP'li bir grup, Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan evinin önüne giderek Bahçeli lehine slogan attı. Akşener ise gelen grubu "Erkekseniz gelin vurun lan" sözleriyle kışkırttı.

Akşener, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" ifadelerini kullanırken, İP liderinin paylaştığı videoda eşiyle birlikte gelen gruba "Erkekseniz gelin vurun lan" sözleriyle provokatif ifadelerde bulunması dikkat çekti.