  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’ye seçim öncesi: AK Parti yurt dışındaki milyonlarca seçmen için çalışmalarına başladı! İsviçre, Polonya, Almanya Fransa...

Türkiye için skandal işgal çağrısı! Ses bu kez Yunanistan'dan değil başka yerden geldi

Akşener rüşvetçi başkanın oğlunun nikahında bakın ne demiş!

Duygulandıran vefa! Bunu yaptılar: Depremzedeler için destek: 500’e yakın antika eser müzayedeye çıkarıldı

Kimlik kartlarıyla Türkiye'ye giriş yapabiliyorlar! 2 bin 900 kilometre öteden talep patladı

Uzatıldı! Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü

Türkiye sınırına 60 km uzaklıkta çakılmıştı! Helikopterdeki gizemli silahı Abdullah Ağar açıkladı

Muharrem İnce: Oyum Erdoğan’a

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar uyarısı: Cebinizde paranın erimemesi için hemen bunu yapın

HDPKK'ya çıt çıkarmayıp utanmadan HÜDA PAR'a saldırıyorlardı: İsmail Saymaz ve ekibinden görülmemiş geri adım!
Gündem Akşener'den o isme tepki: Fırıldaklık yapmaya ihtiyacım yok
Gündem

Akşener'den o isme tepki: Fırıldaklık yapmaya ihtiyacım yok

Oyuncu Metin Akpınar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı terkedip geri dönmesi hakkında 'Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır' sözlerine cevap veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fırıldaklık yapmaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 23:11:00 -
Akşener'den o isme tepki: Fırıldaklık yapmaya ihtiyacım yok

Oyuncu Metin Akpınar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı terkedip geri dönmesi hakkında katıldığı bir Youtube kanalında, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" ifadelerini kullanmıştı.

"Tuhaf bir linç yedim"

TV100 kanalında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan Akşener, o süreçte yaşananları anlatarak, "Tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü." ifadelerini kullandı.

"Fırıldaklara kadar gitti iş"

Akpınar'ın "fırıldak" sözüne de göndermede bulunan Akşener, şunları söyledi: "Ben nasıl olur da göz kırparım? Nasıl olur da para alırım? Benim en ufak bir para zaafım olsa burada oturur muydum? Bunlar inciticiydi. Buradan bizim çıkaracağımız sonuç şudur. Bu kutuplaşmanın, her yere şüphe ekmenin insanları ne hale düşürdüğüne dair bir ders çıkarmamız lazım. Valla fırıldaklara kadar gitti iş. Benim ihtiyacım yok fırıldaklık yapmaya. Bu dürüstlükte pat diye söylerim. O masadan ne aldım? Bana ne verilecek? Yok böyle bir şey. Bu ülkeye biz hakikaten fayda sağlamalıyız."

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'nın adayını belirleneceği toplantının ardından kameralar karşısına geçerek kendilerine dayatılan Kılıçdaroğlu ismini kabul etmediklerini söylemiş ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu. Sonrasında Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte 6'lı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.

Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında bir kavga daha! Kulağı delik o isim, "Önümüzdeki iki ayda bu olacak" deyip bombayı patlattı
Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında bir kavga daha! Kulağı delik o isim, "Önümüzdeki iki ayda bu olacak" deyip bombayı patlattı

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında bir kavga daha! Kulağı delik o isim, "Önümüzdeki iki ayda bu olacak" deyip bombayı patlattı

Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu!
Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu!

Siyaset

Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu!

Akşener açıkla! Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan o kişiyi Cezaevinde neden gizlice ziyaret ettin?
Akşener açıkla! Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan o kişiyi Cezaevinde neden gizlice ziyaret ettin?

Gündem

Akşener açıkla! Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan o kişiyi Cezaevinde neden gizlice ziyaret ettin?

Akşener rüşvetçi başkanın oğlunun nikahında bakın ne demiş!
Akşener rüşvetçi başkanın oğlunun nikahında bakın ne demiş!

Siyaset

Akşener rüşvetçi başkanın oğlunun nikahında bakın ne demiş!

Akşener, ilk defa açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş'a masadan bir arkadaşımız itiraz etti
Akşener, ilk defa açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş'a masadan bir arkadaşımız itiraz etti

Gündem

Akşener, ilk defa açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş'a masadan bir arkadaşımız itiraz etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23