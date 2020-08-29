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Siyaset Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!
Siyaset

Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!

Muhalif seçmen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı 2023’te aday olarak görmek isterken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmalara başladı. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday yapmak isterken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ortalığı karıştıracak bir çıkışla gündeme geldi. Akşener aday olmak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 08:24:00 -
Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!

2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne henüz yıllar varken, Millet İttifakı’nın içinde bulunduğu istikrarsız ve ferasetsiz tutum gündemi meşgul ediyor. Taban tabana zıt görüşlere sahip partilerin yalnızca AK Parti iktidarını devirmek için bir araya gelerek kurduğu Millet İttifakı, aday belirleme konusunda iyice karışmaya başladı. Yapılan anket çalışmalarında muhalif seçmen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olarak görmek isterken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da şimdiden çalışmalara başladı. Ankara’da ofis tutan İmamoğlu, aynı zamanda kendi medyasını kurmak için harekete geçti. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday yapmak istiyor. Adaylığa sıcak baktığı belirtilen Gül’ün imaj değişikliğine giderek bıyıklarını kesmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Tüm bunlara karşın İYİ Parti cephesinden Millet İttifakı’nı iyice karıştıracak bir çıkış geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde aday olmak istediğini söyledi.

“Aday olmayı çok isterim”

Halk TV canlı yayınına katılan ve Şirin Payzın’ın sorularını cevaplayan Akşener, “Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi” dedi.

Millet İttifakı’nın içinde bulunduğu adaylık karmaşasını bir nebze olsun örtmeye çalışan Akşener, seçimlere daha çok zaman olduğunun altını çizerek, “Millet İttifakı'nın karşılıklı konuşacağı bir konu” diye konuştu.

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Yorumlar

Abdulhamid Ateş

Bırakın da her zamanki gibi okyanus ötesi karar versin...
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Turan

Hacı Abla valla iyi olur cumhurbaşkanı adayı olmanız. Zaten diyordunuz 15 temuzdan önce başbakan olacagim diye. Allah yolunu Acik etsin.. Galiba fetö den vahiy geldi maşallah. Topunuz gelin Bu millet sizlerin kukla olduğunuzu biliyor. Nokta
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