Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!

2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne henüz yıllar varken, Millet İttifakı’nın içinde bulunduğu istikrarsız ve ferasetsiz tutum gündemi meşgul ediyor. Taban tabana zıt görüşlere sahip partilerin yalnızca AK Parti iktidarını devirmek için bir araya gelerek kurduğu Millet İttifakı, aday belirleme konusunda iyice karışmaya başladı. Yapılan anket çalışmalarında muhalif seçmen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olarak görmek isterken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da şimdiden çalışmalara başladı. Ankara’da ofis tutan İmamoğlu, aynı zamanda kendi medyasını kurmak için harekete geçti. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday yapmak istiyor. Adaylığa sıcak baktığı belirtilen Gül’ün imaj değişikliğine giderek bıyıklarını kesmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Tüm bunlara karşın İYİ Parti cephesinden Millet İttifakı’nı iyice karıştıracak bir çıkış geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde aday olmak istediğini söyledi.

“Aday olmayı çok isterim”

Halk TV canlı yayınına katılan ve Şirin Payzın’ın sorularını cevaplayan Akşener, “Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi” dedi.

Millet İttifakı’nın içinde bulunduğu adaylık karmaşasını bir nebze olsun örtmeye çalışan Akşener, seçimlere daha çok zaman olduğunun altını çizerek, “Millet İttifakı'nın karşılıklı konuşacağı bir konu” diye konuştu.