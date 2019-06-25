Akşener'den 'erken seçim' açıklaması

Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yenilenen İstanbul seçimleri sonrasında herhangi bir tartışma yokken erken seçim bahsi açmanın ülkeye büyük kötülük olacağı yönündeki değerlendirmelerine karşı düşüncelerini sorduğu Akşener, siyasi partilerin yarışmak için, ülkeye daha iyi hizmeti yapabilmek için var olduğunu söyledi.

"Böyle bir talebimiz yok"

İYİ Partinin bu hedefler doğrultusunda kurulduğunu, diğer partiler gibi kendilerinin de iddialarının, vaatlerinin bulunduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"İstanbul seçim sonuçları muhalefet partisi olarak bizim için bir erken seçim gerekçesi değil. Bunu 31 Mart akşamı da söyledik. Keşke bu kadar gerilim olmasaydı. Sayın Bahçeli'nin sözlerinin alt metninin, üst metninin okunma işlemini Sayın Erdoğan'a bırakıyorum. Kendi aralarında bir mesajlaşma mıdır, onu bilemiyorum. Dolayısıyla bizim de CHP'nin de böyle bir talebi yok. Grup konuşmasında bir an evvel bu işlerin kapanmasını istedim. Türkiye'nin derin problemleri var, onlarla ilgili çalışma yapma çağrısında bulundum."

Akşener, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin de Akar'dan, sadece S400 savunma sistemleri üzerinde değil, Pençe Harekatı, Afrin, İdlib, Suriye'nin Kuzeyi, Irak'ın Kuzeyi konularında da kapsamlı bir bilgi edindiklerini söyledi.

İYİ Parti için önemli olanın, Türkiye'nin milli menfaatleri olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

"Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da. Dolayısıyla burada bu bir milli menfaattir. Biz bu konuda hep Türkiye'nin yanında durduk. Sayın Akar'a teknik olarak 'tehdit algısı değişmiş midir', 'Türkiye'nin güvenliği ile ilgili S400'ler elzem midir?' sorusunu sordum. Alınsın ya da alınmasın demiyoruz. Bunun özenle altını çizmek istiyorum. Bu manada Türkiye'nin durumuna yönelik sorular sorduk ve cevaplar aldık."