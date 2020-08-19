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Siyaset Akşener’den Davutoğlu’na ziyaret
Siyaset

Akşener’den Davutoğlu’na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:30:00 -
Akşener’den Davutoğlu’na ziyaret

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmenin dışında hiçbir gayesi olmayan Millet İttifakı’na yeni partiler ‘kazandırmak’ için yapılan ziyaretler devam ediyor.

Özellikle terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile birlikte hareket ettiği için kendi seçmeninden de tepki gören İYİ Parti, yeni kurulan partilere ziyaretler gerçekleştirerek ittifak görüşmeleri yapıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, AK Parti’den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu’nu da ziyaret ettiği belirtildi.

Davutoğlu’na, “Hayırlı olsun” diyen Akşener’in, ittifakın genişlemesini istediğini de söylediği ifade edildi. Aynı zamanda toplantıda, koronavirüs ve dış politika hakkında da görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan’ı da ziyaret etmişti.

Davutoğlu da ziyaret turuna çıkıyor

Bu arada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da, AK Parti ve MHP dahil 11 siyasi parti ile görüşeceği belirtildi. Görüşmelerde, ittifak konusunun masaya yatırılacağı beyan edildi.

Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak hamlesi
Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak hamlesi

Siyaset

Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak hamlesi

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