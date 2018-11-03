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Akşener'den bir garip ittifak açıklaması: Herkes birbiriyle görüşür

Moda'ya tiyatro izlemeye gelen İP Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak konusunda resmi bir görüşmelerinin olmadığını belirterek, "Herkes birbiriyle görüşür o orada var onu zaten kimse engelleyemez bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok" dedi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 21:37
Akşener'den bir garip ittifak açıklaması: Herkes birbiriyle görüşür

İP Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak konusunda an itibariyle resmi bir görüşmelerinin olmadığını söyledi.

Kadıköy'deki Duru Tiyatro'da, Emre Kınay'ın "Bir Bu Eksikti" adlı oyununu izlemeye gelen Akşener, programdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimle ilgili olarak çok ciddi bir hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Her ilçe, her belde ve şehirde aday çıkarmak üzerine hazırlıklarının bulunduğunu aktaran Akşener, "İnşallah iyi olur" dedi.

'Herhangi bir görüşmem yok'

Meral Akşener, yerel seçimlerdeki ittifak konusunda an itibariyle resmi görüşmelerinin olmadığını belirterek, "Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Yani İttifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda öyledir sistem. Herkes birbiriyle görüşür o orada var onu zaten kimse engelleyemez bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok" diye konuştu.

Akşener ve beraberindekiler, daha sonra oyunu izlemek üzere salona geçti.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 21:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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