Akşener'den Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına ilk cevap
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yaptığı 'Evine dön' çağrısına yönelik açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yaptığı 'Evine dön' çağrısına yönelik açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti lideri Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği altını çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize saldırmaktan alın."