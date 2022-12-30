Akşener ve İmamoğlu ile ilgili o "anket" iddiası herkesi şoke etti! Vay anasını be

"Karşılaştığımız onlarca anketi alt alta koyduğumuzda Akşener-İmamoğlu kliğinin önünün açılmak istendiğini görüyoruz" ifadelerini kullanan Kurtuluş Tayiz, "Kılıçdaroğlu kazanır mı, kazanmaz mı, ayrı mesele. Ancak adaylık yarışında denklem dışı bırakmak için başka isimleri öne çıkarıp Kılıçdaroğlu'nu bugüne kadar hep kasıtlı olarak geri plana attılar" dedi.

Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kamuoyu araştırma şirketleri son yıllarda ağırlıklı olarak siyaset mühendisliği aracı olarak kullanılmaya başlandı. Kimi aday olarak görmek istemiyorlarsa onu en son sıralara atıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylık araştırmalarında genelde sonlarda çıkmasının sebebi buydu. "Kazanamayacak aday" olarak kamuoyu zihninde iyice perçinlemeye çalıştılar.

Kılıçdaroğlu kazanır mı, kazanmaz mı, ayrı mesele. Ancak adaylık yarışında denklem dışı bırakmak için başka isimleri öne çıkarıp Kılıçdaroğlu'nu bugüne kadar hep kasıtlı olarak geri plana attılar.

Bütün bu anket dolapları Akşener-İmamoğlu kliği tarafından yönlendiriliyor. Ya da bu kliği öne çıkarmak için dışarıdan manipüle ediliyor.

Karşılaştığımız onlarca anketi alt alta koyduğumuzda Akşener-İmamoğlu kliğinin önünün açılmak istendiğini görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki bu baskıya boyun eğmemesi olumlu bir şey. Kılıçdaroğlu, Akşener-İmamoğlu kliğine karşı dik durarak bu anket balonlarını patlattı.

Sonuçta İmamoğlu adaylık yarışından çekilmek zorunda kaldı, Akşener'in ise havası iyiden iyiye söndü.

Kılıçdaroğlu önce İmamoğlu'nu grup toplantısına çağırarak hiyerarşiyi hatırlattı, ardından da Akşener'le baş başa görüşerek onu hizaya getirdi.

Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu'nun "Altılı masadan birden çok aday da çıkabilir, çoklu adayla da seçime gidebiliriz" sözleri, bir rest niteliği taşıyordu. Akşener'e "işine gelmezse başka aday çıkarırsın" demeye getirdi.

Meral Akşener'in, bu görüşmeden sonra "altılı masayı kimse dağıtamaz" sözleri de hiçbir anlam ifade etmiyor, daha çok elinde herhangi bir koz kalmadığını gösteriyor. Masadan kalkmaya da gücü yok. Bu saatten sonra masadan kalkarsa İYİ Parti'yi bitirir ve seçim sonrası istifasını verip bir köşeye çekilmek zorunda kalır.

Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyecek bir "dış" müdahale beklentisine girdiler. Bakalım o "dış" müdahale gelişecek mi ve Kılıçdaroğlu'nu yolundan döndürebilecek mi?"