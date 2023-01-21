Akşener ve İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Kılıçdaroğlu bunu duyunca düşüp bayılacak

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Anadolu turuna dikkat çektiği yazısında, “Akşener ve İmamoğlu, Erdoğan'ı devirme yolunda ilk durak gördükleri Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek için ya bugün ya yarın birleşecekler” görüşünü ifade etti.

Bugünkü köşesinde, “Peki, Kılıçdaroğlu'na rağmen bu olasılık hâlâ mümkün mü? İmamoğlu sıyrılıp yarış kulvarına dahil olabilir mi?” sorularını gündeme getiren Altınok, şunları kaydetti:

“İmamoğlu'nun, 6'lı Masa'nın adayının yasal olarak ilan edileceği son bir ayı daha iyi değerlendirmek için kollarını sıvamasına bakılırsa ikinci tur için bazı riskleri göze almayı değerlendirdiği açık. Adaylığı engellenmek istenen siyasi pozunu tepe tepe kullanmak istiyor. İmamoğlu'nun hedefine ulaşmak için beraber hareket etmesi gereken "Başbakan adayı Meral Akşener" de malum plana dünden razı. Zaten eninde sonunda olacak olan bu. Akşener ve İmamoğlu, Erdoğan'ı devirme yolunda ilk durak gördükleri Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek için ya bugün ya yarın birleşecekler.”