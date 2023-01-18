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Akşener ortaklarını taca attı! Curcunaya dönen 6'lı masada başörtüsü çıkmazı

İyi Parti Genel Başkanı Meral başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin "Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur" dedi. Yasal düzenlemeyi ilk teklif eden 6’lı masanın ortaklarından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin anayasa teklifine destek veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ve "anayasal düzenleme şart" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Akşener'e nasıl bir tepki vereceği merak edilirken; vatandaşlar, gelişmeyi "Ola ki seçilseler bu kafayla nasıl ülkeyi yönetecekler" şeklinde yorumladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 12:37:00 - 2023-01-18 12:53:19

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin "Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener bu söylemiyle; 6’lı masadaki ortaklarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu taca attı.

Başörtüsüne yasal düzenlemeyi ilk teklif eden Kılıçdaroğlu olurken Karamollaoğlu ise AK Parti'nin anayasa teklifine destek vermişti.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise "anayasal düzenleme şart" demişti.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nun kendilerini taca atan Akşener'e nasıl bir tepki verecekleri merak konusu olurken vatandaşlar, gelişmeyi "Ola ki seçilseler bu kafayla nasıl ülkeyi yönetecekler" şeklinde yorumladı.

 

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