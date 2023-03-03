Akşener masayı dağıttı sosyal medyada capsler patladı!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtması sosyal medyada yapılan paylaşımlarla tiye alındı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından sosyal medyada 6'lı masa ile ilgili komik paylaşımlar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday çıkarmak için bir araya gelen 6'lı masa adaylık konusunda uzlaşamadı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmedi
CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu ortak masa, ilk anlaşmazlıkta dağıldı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 5 liderin onayladığı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmedi.
İYİ Parti'nin adayı İmamoğlu veya Yavaş
6'lı masadaki partilere ilişkin zehir zemberek sözler söyleyen Akşener, adaylarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş olacağını söyleyerek masadan kalktı.
Sosyal medyada dalga konusu oldu
6'lı masanın dağılmasının ardından sosyal medyada 6lı masayı ti'ye alan paylaşımlar yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İşte onlardan bazıları: