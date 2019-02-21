Akşener Kocamaz için DP ile görüşüyor Başvuruya geç kaldığı için adaylığı reddedilen Burhanettin Kocamaz'ın aday olabilmesi için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in DP'nin adayı Pınar İvenç ile görüştüğü iddia edildi.

İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, başvurusu geç yapıldığı için adaylığı reddedildi. Kocamaz için itirazlar yapılsa da İyi Parti'den aday olması artık mümkün değil. Tek seçenek başka bir partinin Mersin Büyükşehir adayını geri çekip yerine Kocamaz'ı aday yapması. Adaylıktan vazgeçmesi gerek İyi Parti, bu amaçla Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile temasa geçti. Görüşmeler sonucunda DP'nin Mersin Büyükşehir adayı emlak müşaviri Pınar İvenç ön plana çıktı. İvenç adaylıktan vazgeçtiği ve çekildiği takdirde Kocamaz'ın DP Mersin Büyükşehir adayı olarak gösterilebileceği belirtildi.

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