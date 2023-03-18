Akşener, ilk defa açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş'a masadan bir arkadaşımız itiraz etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da yaşanan Cumhurbaşkanı adaylığı kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Tv 100 yayınına katılan Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisine 6'lı Masa'dan bir genel başkanın itiraz ettiğini söyledi.

"Bakan olmaları gerektiğine gitti iş"

Meral Akşener, "Bir arkadaşımız genel başkanlarımızın milletvekili olarak mecliste gruplarının başında olmasını önerdi. Genel başkanların danışma kurulu olarak olması gerektiğini belirtti. Bizim toplantıda açılan bu görüş bir karara bağlanmadan ortada kaldı. Benim durumum örnek gösterildi. Bende 'faydası da oluyor zararı da' dedim. Sonra masaya geldiğimizde 2 başkanımızın 'koşu partneri' olarak ben getirmiş oldum, CHP'yle anlaşarak. Bir arkadaşımız buna itiraz etti, bakan olmaları gerektiğine filan gitti iş. Sonra bu iki arkadaşımızın başkan yardımcıları olarak yer almalarına ve bizlerinde yardımcı olmalarına doğru gidildi." ifadelerini kullandı.

"Kemal Bey'in bilgisi dahilinde geldiler"

Akşener, şunları söyledi: "Biz Perşembe günkü toplantıdan sonra benim önerilerimin kabul edilmemesi üzerine 'nefes alma' kararı çıktıktan sonra bir gelişme oldu. 2 belediye başkanımız Kemal Bey'in bilgisi dahilinde benim evime geldiler. Konuşma yaptık, çeşitli seçenekler üzerinden gittik. Ben kendime dair hiçbir seçeneğin içinde ve yanında yöresinde olmayacağımı söyledim. Öznenin benim olduğum hiçbir seçenek geçerli değil dedim. Sonra bu seçenek ortaya çıktı, 2 belediye başkanımızın 'koşu partneri' olarak Kemal Bey'in yanında yol yürümeleri kararı çıktı. Daha etkili ve yetkili diye kavram üzerinden gidildi. Sonuçta bunun masaya getirilmesine dair bir kanaat çıktı."