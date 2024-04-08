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Siyaset Akşener için dikkat çeken çıkış: Bu hırsın sahibi bu kadar çabuk kenara çekilmez!
Siyaset

Akşener için dikkat çeken çıkış: Bu hırsın sahibi bu kadar çabuk kenara çekilmez!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 16:45:00 -
Akşener için dikkat çeken çıkış: Bu hırsın sahibi bu kadar çabuk kenara çekilmez!

İYİ Parti olağanüstü kurultayında aday olmayacağını ilan eden Meral Akşener'in açıklaması siyaset gündeminde geniş yankı bulurken gazeteci Nuh Albayrak dikkat çeken bir yorumda bulundu. Albayrak, "Hiçbir siyasetçi siyasi hayatını böyle noktalamak istemez. Ama ihtiyatlıyım. Bu hırsın sahibi birisi bu kadar çabuk kenara çekilmez." dedi.

31 Mart seçimlerinin ardından İYİ Parti 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını ilan etti.

Gazeteci Nuh Albayrak, 24 TV ekranlarında yayınlanan Günün Manşeti programında Meral Akşener'in aday olmama kararını değerlendirdi.

"Bu hırsın sahibi birisi bu kadar çabuk kenarı çekilmez"

Akşener'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamaya değinen açıklamasına Nuh Albayrak, "Meseleyi yorumlamaya gelirsek ben şahsen bu açıklamaya ihtiyatlı bakıyorum. Neden? Biz insanların davranışlarını, beyanlarını ve ifadelerini backgroundlarına(arka plan) göre değerlendiririz. Yani geçmişteki durumuna göre değerlendiririz. Bu kaçıncı "yokum" deyip başlayabileceği? Hatırlar mısınız? (Akşener) yine bir kurultay öncesinde aday olmayacağını söylemişti. 'Ben torun seveceğim' diyerek evine gitti. İki otobüs adam geldi kapısına, onların yalvar yakarıyla dayanamadı tekrar geri aday olmuştu. (Altılı masa) Masadan kalktı geri geldi falan. Dolaysıyla gerçekten bu sefer gelinen noktada artık bu kötü bir bitiştir. Hiçbir siyasetçi siyasi hayatını böyle noktalamak istemez. Ama ihtiyatlıyım. Bu hırsın sahibi birisi bu kadar çabuk kenarı çekilmez. " dedi.

"MHP'nin yönetimini ele geçirmek için teşebbüs etti"

İYİ Parti'nin kuruluş sürecini ele alan Albayrak, "İYİ Parti, milliyetçi bir parti olarak kurulmadı. Bu grup, MHP'nin yönetimini ele geçirmek için teşebbüs etti. İlk başladıklarından hiç kimse kalmadı bir Akşener kaldı. İYİ Parti'nin güzergahına baktığımız zaman milliyetçilikle bir alakası olmadığını görüyoruz. Şu da bize gerçeği gösteriyor; Daha iyi milliyetçi parti olarak kurulduğuna göre, MHP'den baya bir oy alması gerekiyordu. Yok, öyle bir şey rakamlar ortada. İYİ Parti 2017'de kuruldu. İYİ Parti'nin olmadığı seçimde MHP'nin oyun 11.9 civarında 2015 Kasım'ında. Beraber girdikleri seçimde ise MHP 11.1 olmuş. İYİ Parti'yi millet kuruluşunda milliyetçi bir parti olarak görmemiş zaten" ifadelerini kullandı.

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