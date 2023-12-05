  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Akşener: “Evet hayır kararı çıktı”
Siyaset

Akşener: “Evet hayır kararı çıktı”

Yeniakit Publisher
2023-12-05 10:43:00 - 2023-12-05 10:50:57
Akşener: "Evet hayır kararı çıktı"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Akşener: “Evet hayır kararı çıktı”" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin ittifak kararını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Günlerdir konuşuluyordu..

İyi Parti, mahalli seçimlere müstakil mi girecek, yoksa yine CHP’ye payanda mı olacak?

Meral Akşener’in, “Biz CHP’ye seçim kazandırmak için kurulmadık” sözleri hayat bulacak mı, yoksa yine CHP ile ittifak, kaçınılmaz mı görünüyor?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan isim değişti.. Bu değişiklik, İyi Parti için, “81 ilde, müstakil aday ile mahali seçimlere gireceğiz” kararından geri dönüş için bir fırsat olur mu, yoksa dediklerinde ısrarcı olabilecekler mi?

Sorular.. Sorular..

Ben kanaatimi söyleyeyim..

CHP ile İyi Parti arasında ittifak-işbirliği görüşmelerinde, sergilenenler “nazlanma” numaraları..

Hani demiştik ya, “at pazarlığı” diye..

O “at pazarlığı”nın, son aşamasına gelindi..

Sergilenen, gerçekten “at pazarlığı” olmasa..

Meral Akşener, “81 ilde müstakil adaylarla seçime gireceğiz” dedikten sonra..

Özgür Özel ile “ittifak” başlıklı görüşmeyi, geçtiğimiz Perşembe günü hiç kabul eder miydi?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Akşener milletvekillerinin ağzını kapattı! GİK toplantısına kadar kimse konuşmayacak
Akşener milletvekillerinin ağzını kapattı! GİK toplantısına kadar kimse konuşmayacak

Gündem

Akşener milletvekillerinin ağzını kapattı! GİK toplantısına kadar kimse konuşmayacak

İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti
İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti

Medya

İYİ Parti’de flaş gelişme! Akşener işte şimdi bitti

Sen ne yaptın böyle Meral Hanım! Akşener’den skandal karar
Sen ne yaptın böyle Meral Hanım! Akşener’den skandal karar

Medya

Sen ne yaptın böyle Meral Hanım! Akşener’den skandal karar

Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak
Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Medya

Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

altılı masa dedikleri paylaşımdan ,zararlı çıkan meral ,busefer ,ankara yada istanbulu almadan pazarlık masasına oturmayacak ,yada önceki masada masanın altındaki ortakla yerdeğiştirecek ,gizli ortak rolünü alacak ,eğer az verirlerse,

zalim analizci

maral o masaya tekrar GE-LE-CEK çünki onları dizayn eden onları bir araya getiren güç öyle istiyor bu oylama hikayeden görüntü olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23