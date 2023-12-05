Akşener: “Evet hayır kararı çıktı”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin ittifak kararını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Günlerdir konuşuluyordu..

İyi Parti, mahalli seçimlere müstakil mi girecek, yoksa yine CHP’ye payanda mı olacak?

Meral Akşener’in, “Biz CHP’ye seçim kazandırmak için kurulmadık” sözleri hayat bulacak mı, yoksa yine CHP ile ittifak, kaçınılmaz mı görünüyor?

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CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan isim değişti.. Bu değişiklik, İyi Parti için, “81 ilde, müstakil aday ile mahali seçimlere gireceğiz” kararından geri dönüş için bir fırsat olur mu, yoksa dediklerinde ısrarcı olabilecekler mi?

Sorular.. Sorular..

Ben kanaatimi söyleyeyim..

CHP ile İyi Parti arasında ittifak-işbirliği görüşmelerinde, sergilenenler “nazlanma” numaraları..

Hani demiştik ya, “at pazarlığı” diye..

O “at pazarlığı”nın, son aşamasına gelindi..

Sergilenen, gerçekten “at pazarlığı” olmasa..

Meral Akşener, “81 ilde müstakil adaylarla seçime gireceğiz” dedikten sonra..

Özgür Özel ile “ittifak” başlıklı görüşmeyi, geçtiğimiz Perşembe günü hiç kabul eder miydi?

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