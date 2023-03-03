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Gündem Akşener diretince CHP çirkefleşti "Besle kargayı oysun gözünü"
Gündem

Akşener diretince CHP çirkefleşti "Besle kargayı oysun gözünü"

CHP'li İBB Üyesi Nadir Ataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Genel Başkan Meral Akşener ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi. CHP'nin İYİ Parti'ye seçimlere katılabilmesi için 15 vekil vermesini hatırlatan Ataman, 'Besle kargayı oysun gözünü' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 12:34:00 -
Akşener diretince CHP çirkefleşti "Besle kargayı oysun gözünü"

6'lı koalisyonun 12'nci toplantısı sonrası ortalık karıştı. Masada ortak uzaşı sağlandığı bildirilse de, sonrasında yaşananlar krizi gözler önüne serdi. CHP'liler ile İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası birbirine girdi. Meral Akşener, masada Kılıçdaroğlu ismine karşı çıkan tek isim olurken, kurmaylarını olağanüstü topladı. Bu gelişmenin ardından CHP kanadından dikkat çeken bir eleştiri geldi.

"BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ"

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasına ateş püskürdü. Ataman, "Besle kargayı oysun gözünü" ifadelerini kullandı.

CHP, İYİ PARTİ'YE 15 VEKİL VERMİŞTİ

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için 15 vekili kiralık olarak vermişti. İYİ Parti, Meclis'te grup kurarak seçimlere girme hakkı elde etmişti. Akşener, ömrünün sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun bu jestini unutmayacağını dile getirmişti. Ataman, paylaşımında Akşener'e 15 vekil üzerinden gönderme yaptı.


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Yorumlar

Dost

Chp zaten çirkef bir parti işi düştüğünde kibar efendi olur işi bitince görün onların yobazlıgını üçkagıtcılıgını küfürlerini havadan bakmalarını onların birini semtimden geçirmem halk partisiymiş haydi ordan halkı ezen anti demokrat bir parti kendi çıkarları kendi düşüncesini millete zorla yedşrmeye çalışan pislikler
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