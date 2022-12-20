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Medya Akşener, altılı masanın alayına posta koyup o öneriyi reddetmiş! O iddia gündeme bomba gibi düştü
Medya

Akşener, altılı masanın alayına posta koyup o öneriyi reddetmiş! O iddia gündeme bomba gibi düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçilmesi planlanan yeni sistemde parti liderlerinin ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi önerisini reddettiği ve bunun gerekçesinin “Ben başbakan olacağım” çıkışı olduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 20:39:00 -
Akşener, altılı masanın alayına posta koyup o öneriyi reddetmiş! O iddia gündeme bomba gibi düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçilmesi planlanan yeni sistemde parti liderlerinin ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi önerisini reddettiği ve bunun gerekçesinin “Ben başbakan olacağım” çıkışı olduğu öne sürüldü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ortaya attığı ve parti liderlerinin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını öngören ‘eşgüdüm kurulu’na da masada sıcak bakılmadığı gelen kulisler arasında.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya göre, ‘altılı masa’nın geçen toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Parti liderleri olarak hepimiz milletvekilliğinden feragat edelim ve seçilecek kişinin yanında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev üstlenelim” önerisinde bulundu.

Ama İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in bu öneriye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

 

 

 

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