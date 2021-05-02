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Gündem Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı
Gündem

Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı

Canlı yayında açıklamalarda bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerini neden kaybettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 01:20:00 -
Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı

HaberTürk'te canlı yayın konuğu olan İP Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

İttifaklar partili cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edilirken kendiliğinden ortaya çıktı. Yan yana gelişler oldu. İki ittifak modeli ortaya çıktı. Bizim ittifak modelimizde 24 Haziran'dan sonra Saadet Partisi ile Demokrat Parti biraz da seçim ittifakı gibi oldu. Cumhur İttifakı ise et tırnak, aynı damarın kanı vaziyetine geldi. Kurumsal kimlikleri neredeyse ortadan kalktı. Bunu bir eleştiri değil tespit olarak söylüyorum. Tek bir parti haline dönüşen bir yapı oluştu. Grubu olan iki parti Millet İttifakı içinde olduk. HDP zaten dışarıda ayrı gelişti. 24 Haziran'da seçim sisteminde sahadaydım. Milletvekilliği için aday olan arkadaşlarımızın yürüdüğü yol başka, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki yürüyüş başka bir şeydi. Kendini muhalif diye tanımlayan ister Saadet, ister Demokrat, ister bizim, ister CHP'nin farketmez, muhalif seçmenin tümü birinci turda sayın İnce'nin seçimi alabileceğine inandı.

O seçimde birinci turda matematik olarak alma imkanı yoktu. Çünkü biz tartılmamıştık, ne alacağımız belli değildi. Bizim orada yapacağımız şey ikinci tura kalmaktı. Meral Akşener ikinci tura kalırsa Kürtler oy vermez oldu. Bunu da bir kenara koyduk. Seçim gecesi bitti. Ben 7.3 aldım. Benim aldığım oy oranı Ekmeleddin İhsanoğlu beyefendinin aldığı oy kadardı. Sonuçta acayip bir hayal kırıklığı oldu. Ben 15 falan alsaydım, aynı çekiçler benim kafama inecekmiş. Oradaki seçmenin davranışını çalıştım.

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