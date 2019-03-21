Akşehir’de AK Parti Milletvekillerinden destek turu

AK Parti Konya Milletvekilleri Konya’nın Akşehir ilçesinde 31 Mart Yerel seçimleri münasebetiyle çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı, Halil Etyemez, Selman Özboyacı, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın ev sahipliğinde Akşehir’de STK temsilcileri ile buluştu.

Programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, katılımları için herkese teşekkür ederek, “Bizi tekrar aday gösteren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye ve bu fikirde onu destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendiye, Konya Milletvekillerimize, Konya İl Teşkilatımıza ve Akşehir İlçe Teşkilatımıza bize tekrar güven duyarak Akşehir’den Cumhur İttifakı Adayı olarak bu görevi bize tevdi ettikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerde oluşturduğumuz bu güçlü kadroyla Cumhur İttifakı ekibi olarak Akşehir’de bu güvene layık olacağız, bu seçimleri Allah’ın izniyle daha yüksek bir oy oranı ile kazanacağız. Halka hizmet Hakk’a hizmet düsturuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize örnek olarak gösterdiği gönül belediyeciliği ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden daha da hızlı koşarak devam edeceğiz” diye konuştu.

"Şimdi yeni bir başarı hikayesi yazma zamanıdır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı konuşmada, seçimlerim önemine dikkat çekerek, “Şimdi yeni bir başarı hikayesi yazma zamanıdır. 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyemizle koordineli bir şekilde Akşehir’de önemli projeler yürütüldü ve toplam 196 Milyon Liralık yatırım gerçekleştirildi. Birçok alt yapı projesi tamamlandı, özellikle arıtma tesisi Avrupa Birliği hibesi ile yapılan Avrupa standartlarında bir tesis olarak Akşehirimize yakışan bir hizmet olarak adeta tarihe geçti. Yine Arasta’da yapılan çalışma bence Akşehir tarihinde turizmin başlangıcı olarak tarihe not düşülecek bir çalışma. Sonrasında belediyemizin yaptığı restorasyon çalışmalarının Akşehir’in bundan sonraki ekonomisinde turizm etkinlikleriyle çok önemli bir katkı olacağına inanıyoruz. Özellikle restorasyon çalışmalarında ilçe belediyemizle birlikte bu süreci yürütmeye devam edeceğiz. Her şey Akşehir’in daha güzel olması, yaşayan insanların gelirlerinin artması, insanların daha mutlu olması için. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde ilçe belediyelerimizle koordinasyon içerisinde önemli işler yürütüyoruz. Şöyle ifade ediyoruz; birliğin olduğu yerde bereket vardır, bazen 1 artı 1 üç eder, beş eder, 9 eder. Akşehir’de 9 ediyor, 11 ediyor, 15 ediyor. Çünkü aynı duyguları paylaşıyoruz Belediye Başkanımızla ve aynı hedefe doğru kilitlendiğimizden Akşehir çok önemli işlerin üstesinden geldi. Şimdi beklentimiz Akşehirlilerden yine bu birlikteliğe güçlü bir destek vermeleri. Bu dönem daha güçlüyüz Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayları olarak karşınızdayız” dedi.

"Türkiye yeni bir döneme yürüyor"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, her seçimin önemli olduğunu ancak bu seçimlerin daha da önemli olduğunun altını çizerek, “Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizle birlikte buradayız. Niçin Buradayız? İki sebeple buradayız: Birincisi; bu seçimleri önemsiyoruz, 5 yıllık bir tecrübe döneminden sonra uyumlu bir ekip oluşması, hem ilçe belediyemiz hem büyükşehir belediyemiz ve Ankara’da hükümetimizin yapacağı hizmetlerin yerinde çok daha hızlı yapılması adına daha sağlıklı bir süreç yönetme imkanına sahibiz. İkinci olarak Türkiye yeni bir döneme yürüyor. Yeni hükümet sistemiyle beraber yol alıyoruz. Yerel seçimlerle hükümetimizin eli güçlenecek ve yeni dönem çok daha bereketli olacak” ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Bu süreçte her zaman yürüttüğümüz birlikteliğin, üçlü ayağın; hükümet, büyükşehir ve yerel belediyeciliğin birlikte olmasının en büyük göstergesi burada. Leyla Hanım Genel Başkan Yardımcımız, biz 9 milletvekili ve şimdi Milliyetçi Hareket Partisi’nden iki milletvekili 12 vekil. Yerelde il başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım bütün hizmetleri yürütüyor. Akşehir’de de inşallah Salih Bey, yeni dönemde güçlü bir belediye meclisiyle hizmet akışını devam ettirecek. Yalan bir siyaset uygulanıyor. Siyasi hayata yeni girmiş bir partinin çırpınışlarını görüyoruz. Keşke daha usturuplu, daha düzgün bir duruşla siyasete yön verseler gelecek adına daha iyi olur. Önünüze çıkan onlarca kişiye iş sözü verildiğini görüyorsunuz. Hükümetin yapacağı işlerin sözünün verildiğini görüyorsunuz. Büyükşehir’in yapacağı işlerin sözünün verildiğini görüyorsunuz. Kısacası bir panik havasında aldatma siyaseti yapıldığını görüyorsunuz. Milletimizin karnı bunlara tok. Yıllarca bu tür çalışmaları bu tip yönlendirmeleri gördüler. Biz Akşehir’de 81 projesi kamuoyuna açıklayan Başkanımızın bu Projelerinin 81 değil belki 121 belki 141 projesini yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

"Sandığa gitmek hepimizin görevi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, yerel seçimlerde verilecek her oyun önemine dikkat çekerek, “Eğer biz bu ülkenin değerine değer katmak istiyorsak, başkanlarımıza verdiğimiz desteğin aynı zamanda liderlerimize verdiğimiz destek olduğunu düşünerek, bu bilinç ve şuurla sandığa gitmeliyiz. Sandığa gitmek hepimizin görevi. Farklı siyasi görüş ve düşüncelerde olabiliriz. Farklı oy tercihlerimiz olabilir, bunlara kesinlikle saygı duyuyoruz. Ancak 31 Mart akşamında alınacak sonuçların dünya kamuoyundaki anlamının ne olduğunu iyi anlamalıyız diye düşünüyorum. Biz istiyoruz ki; İzmir’de de vatandaşlarımız en iyi hizmeti alsınlar. Aynı Konya’daki gibi. Bizim hizmet ettiğimiz İstanbul’daki, Ankara’daki gibi. Benim vatandaşım bu hizmetlere layık, bunu hak ediyor. Daha da iyisine layık, daha da iyisini yapacak olan elbette ki bizleriz diye bu öz güvene sahibiz. Çünkü bu tecrübeye sahibiz. 16 yıldır yaptıklarımız bundan sonrada yapacaklarımızın aslında en büyük teminatı. Türkiye yerinde duran bir ülke değil. Gelişen ve değişen, genç nüfusu olan, bu yüzden ihtiyaçları artan, ihtiyaçları farklılaşan ve sürekli değişen gündemi olan ülke. Bizimde bunu takip etmemiz için kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz, değiştirmemiz ve farklı süreçleri işletmemiz gerektiğinin çok fakındayız. Bunun için yeni hükümet sistemi modeliyle, daha güçlü ve hızlı olarak, değişimlere daha hızlı ayak uydurarak bir yönetim modeliyle hükümetimizde sonra illerimizde ilçelerimizde bir koordinasyon içerisinde şehirlerimize en iyi hizmeti getireceğimize inanıyoruz. Bunun tek bir yolu var, sandıktan güçlü çıkmak. Eğer sandıktan bize verilen oylarla güçlü çıkarsak, hem Türkiye’yi dışarıdan gözleyen ve yeni operasyonların peşinde olanlara hep birlikte dur diyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Milletvekilleri ve beraberindeki heyetle Nasreddin Hoca Türbesi’ne geçerek dua etti. Daha sonra Akşehir’deki kurulan pazara geçen heyet burada Akşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya için destek istedi.