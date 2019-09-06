Aksaray’da yeraltı su kaynaklarının çekilmesi ağaçların kurumasını neden oluyor

Aksaray’da 10 yıl önce çocukluk hayali olan meyve bahçesini kuran çiftçi, yeraltı su kaynaklarının tamamen çekilmesi ile birlikte sulanamadığı için ağaçlarının kuruduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Aksaray’ın Eskil ilçesi Eşmekaya kasabasında yaşayan 65 yaşındaki çiftçi Mehmet Özkara, meyve bahçesinin çocukluk hayali olduğunu belirterek 10 yıl önce bahçeye bin 500 çeşitli meyve ağacı dikerek bahçesini oluşturdu. Bir süre tankerle, bir süre de yeraltı su kaynaklarıyla bahçesini sulayan Mehmet Özkara, yeraltı su kaynaklarının tamamen çekilmesi ile birlikte başlayan su sıkıntısının ardından meyve ağaçlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Susuzluktan ağaçlar kurumaya başlarken, çiftçi Mehmet Özkara yetkililerden yardım istedi.

Bahçeyi öldürmek istemediğini belirten Mehmet Özkara, “Benim çocukluğumdan beri hayalimdi bir bahçe yapmak. Bahçede fidanı yetiştirip fidanı satmak hayalimde vardı. Bin elma, 200 çeşit ağaç diktim. Üzerine 300 daha ekledim ve benim burada şu anda bin 500 tane ağacım var. Şeftali, kayısı, vişne, kiraz, badem. Ben 65 yaşındayım. Burayı 3 sene tanker ile suladım. Şimdi de bu sene su konusunda çok büyük bir sıkıntı var, sularımız bitti. Ben burayı iki kere suladım, üçüncü kere sulayamadım. Şimdi ilerde bakacaksınız benim ağaçlarım kurumaya başladı. Su yok, su bitti, kuyu açma şansımız da yok. Bizim buralar kum. Yetkililerimiz bilmiyorum artık ilgilenir mi? Ben 65 yaşından sonra burayı kurutmamak için çok büyük mücadele verdim. Ama herhalde tahminim havalarda yağmazsa ağaçlarımız kurumaya başlar. Bu bahçeyi öldürmek istemiyorum, bu bahçeyi yaşatmak istiyorum. Ben çocuğuma bakar gibi baktım. Benim bu bahçem şu anda herhalde 1 ay daha sulamazsam bahçem gidecek” dedi.