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Ekonomi

Aksaray’da tarımsal üretim sürüyor

Aksaray’da korona virüse salgınına rağmen alınan önlemler altında tarımsal faaliyet ve üretim devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:24:08 -
Aksaray’da tarımsal üretim sürüyor

Aksaray’da korona virüse salgınına rağmen alınan önlemler altında tarımsal faaliyet ve üretim devam ediyor.


Nüfusunun büyük bölümünün geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı Aksaray’da salgın tarımsal üretimi etkilemedi. Önlemler eşliğinde üreticiler tarlalarında çalışmasını 390 bin hektar tarım arazisinde sürdürüyor.


Canla başla üretime devam eden çiftçiler, “Şimdi koronaya inat, virüse inat, her şeye inat üretmeye devam ediyoruz” derken, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Çiftçilerimiz korona virüse rağmen tarımsal üretime devam ediyor. Bizde çiftçilerimizin yanındayız. Onlara destek oluyoruz” dedi. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak’ta, Aksaray genelinde 390 bin hektar tarım arazisinde ekim ve üretimin yapıldığına dikkat çekerek, “Aksaray’da üretim yapıyoruz, ekimimizi yapıyoruz, tarlalarda çalışıyoruz. Korona virüse inat, ülkeyi saran bu hastalığa inat üretmeye devam edeceğiz. Ülkede yaşayan insanlara, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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