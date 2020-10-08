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Aktüel Aksaray'da sahte para operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Aksaray'da sahte para operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:21:19 -
Aksaray'da sahte para operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine, çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından piyasaya sahte para süren N.M. (21), Y.E.Y. (21), O.A. (23), S.A. (23) ve R.E'yi (26) belirledi.

Ekipler, Yavuz Sultan Selim ve Taşpazar mahallelerindeki zanlıların ikametlerine düzenlediği operasyonda, bir miktar 100 liralık sahte para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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