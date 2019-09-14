Aksaray'da sağanak Şiddetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bir otomobil su birikintisinde mahsur kaldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yaklaşık 1 saat süren sağanağa hazırlıksız yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarında, ağaç altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Şifahane Mahallesi 48. Cadde'de mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı. Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri aracı iterek bulunduğu yerden kurtardı, belediye ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de araç akışının yoğun olduğu kavşaklarda görev alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.



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