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Aktüel

Aksaray'da otomobilin çamurluk kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 22:53:40 -
Aksaray'da otomobilin çamurluk kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir otomobilin çamurluk kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

Ereğlikapı Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin çamurluk kısmında yılan olduğunu gören Deniz Kunduracı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilin parçalarını söküp yılan yakalama aparatı kullanarak bir saat süren çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yılan, yeniden doğaya bırakıldı.

Kunduracı, yardımına gelen itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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