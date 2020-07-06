  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:21:29 -
Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Tunahan İn (21) idaresindeki 68 AAH 019 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 DK 536 plakalı minibüs, Gülağaç ilçesi girişinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü İn ile otomobildeki Yüksel Miray Yiğit (1), Fadimana Dal (49), Kamil Yiğit (26), Rabia Yiğit (19), Hatice Naz Dal (10) ve Fatma Yiğit (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı