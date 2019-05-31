Aksaray'da otomobil devrildi: Yaralılar var
Aksaray- Nevşehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.31 Mayıs 2019 Cuma 16:16
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Tekin (31) idaresindeki 68 HF 351 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 30. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile Eylül Tekin (6), Cumali Pala (61), Esma (36), Dilara (17) ve Kezban Kaplan (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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