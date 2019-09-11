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Aksaray'da nişan dönüşü feci kaza! 5 yaralı

Aksaray'da nişan töreninden dönenleri taşıyan otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:14
Aksaray'da nişan dönüşü feci kaza! 5 yaralı

Eskil'de nişan törenine katıldıktan sonra Konya'nın Karapınar ilçesine gidenleri taşıyan Tahir Karataş (71) idaresindeki otomobil, Eskil-Karapınar karayolu Karakol Yaylası mevkisinde Mustafa Düzgün (36) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Karataş ile araçtaki Murat (47), Halime (45), Cennet (16) ve Furkan Karataş (11) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyiolduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:14
  1. Aksaray
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  3. Eskil
  4. Konya'nın Karapınar ilçesi
  5. Eskil-Karapınar karayolu Karakol Yaylası
  6. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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