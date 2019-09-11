Aksaray'da nişan dönüşü feci kaza! 5 yaralı Aksaray'da nişan töreninden dönenleri taşıyan otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Eskil'de nişan törenine katıldıktan sonra Konya'nın Karapınar ilçesine gidenleri taşıyan Tahir Karataş (71) idaresindeki otomobil, Eskil-Karapınar karayolu Karakol Yaylası mevkisinde Mustafa Düzgün (36) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Karataş ile araçtaki Murat (47), Halime (45), Cennet (16) ve Furkan Karataş (11) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyiolduğu öğrenildi.

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