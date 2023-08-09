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Yerel Aksaray'da motosiklet tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Aksaray'da motosiklet tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-09 09:19:00 -
Aksaray'da motosiklet tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Aksaray'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Emirhan Pınarbaşı (20) idaresindeki plakasız motosiklet, Aksaray-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde Ahmet A. yönetimindeki 31 ADJ 252 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücü Pınarbaşı ile beraberindeki İbrahim K. (18) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pınarbaşı, yaşamını yitirdi.

İbrahim K'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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