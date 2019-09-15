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Aksaray'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı!

Aksaray'da, 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 15:05
Aksaray'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı!

Aratol Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Muzaffer Yerli, bir koyunun boş su kuyusuna düştüğünü görünce durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekip, koyunun 7 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı.

AFAD ekibi, ip yardımıyla indikleri kuyudaki koyunu çıkararak sahibi Yerli'ye teslim etti.

Muzaffer Yerli de AFAD ekibine teşekkür etti.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:05
  1. Aksaray
  2. AFAD
  3. Muzaffer Yerli
  4. Aratol Mahallesi
  5. koyun

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