Aksaray'da korkunç olay: Kolu kuyuya düştü!
Aksaray'ın Eskil ilçesinde sondaj kuyusunda çalışan işçinin makineye kaptırdığı kolu koparak 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Yaşar hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri kolu arıyor.
Kaza, 13 Kasım Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Sıcak Yaylası'nda meydana geldi.
SAĞ KOLUNU KAPTIRDI
Edinilen bilgiye göre, Zülfikar Sırmalı'ya ait tarlada yürütülen sondaj çalışması sırasında İbrahim Yaşar, sağ kolunu makineye kaptırdı.
Yaşar'ın kopan kolu, sondaj kuyusuna düştü.
Kanlar içinde yere yığılan Yaşara ilk müdahalesini mesai arkadaşları yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaşar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Ameliyata alınan Yaşar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
AFAD ekipleri, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen kolu arama çalışmalarını sürdürüyor.