0553 313 94 23

Aksaray’da ilçenin özel fahri bekçisine başarı belgesi verildi

Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaşayan ve ilçenin fahri bekçilik görevini üstlenen Down Sendromlu genç, ilçe kaymakamından başarı belgesi aldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:35
Aksaray’da ilçenin özel fahri bekçisine başarı belgesi verildi

Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaşayan ve ilçenin fahri bekçilik görevini üstlenen Down Sendromlu genç, ilçe kaymakamından başarı belgesi aldı.


Eskil ilçesinde yaşayan ve ilçe halkının çok sevdiği Down Sendromlu 26 yaşındaki Fatih Mutlu geçtiğimiz günlerde ilçenin fahri bekçisi olarak seçilmiş ve kendisine bekçi kıyafeti verildi. Bunun üzerine fahri bekçilik görevini yürüterek vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Fatih Mutlu, Eskil Kaymakamı Emine Karataş’tan başarı belgesini aldı.


Başarı belgesinden dolayı son derece memnun olduğu gözlenen down sendromlu Fatih Mutlu’nun babası Mehmet Mutlu, Kaymakam Karataş’a teşekkür ederek, “Benim çocuğum Allah’ın takdiri ilahisiyle Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Hiç kimseye hiçbir zararı olmayan, anasından doğduğu gibi saf ve temiz olarak kaldı. Daha öncesi Kaymakamımız Büşra Karaalioğlu Hanım, evladıma polislerle yakın arkadaşlığından dolayı polis üniforması hediye etmiş ve giymesine izin vermişti. Şimdiki kaymakamımız Emine Karataş hanım da oğlumu çok mutlu etti. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun, Allah onları da mutlu etsin” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Arıtman: "HDP derhal kapatılmalıdır”
    1. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel..
    2. Kirli köpeği gören taksicilerden..
    3. Burhaniye’de Halk Sağlığı Haftası..
    4. Bekçilerin yakaladığı şüpheli..
    5. Karabük’te tarihi eser operasyonu
    6. Kdz. Ereğli’ye 20 halk otobüsü, 30..
    7. Digor Belediyesi alt yapı çalışmaları..
    8. Astral seyahat konulu ilk film vizyonda
    9. Safranbolu Belediyesinden "Engelsiz..
    10. Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla..
    11. Galatasaray resmen başvurdu! İşte TT..
    12. Yıldırım: “Ar-Ge merkezleri ile..
    13. Karabük’te okul bahçeleri yıkanıyor
    14. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    15. Başkan Doğan üniversiteyi kazanan..
    16. Mide ve bağırsaklarından eroin çıktı
    17. GAİB’ten 187 ülkeye 5,7 milyar dolar..
    18. Çin salatalığı nedir? Çin salatalığı..
    19. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu..
    20. Toroslar Belediyesi, okulları boyamaya..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!