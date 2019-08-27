Aksaray'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar arasında çocuklar da var Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk 7 kişi yaralandı. Fatih Yılmaz idaresindeki 46 AY 068 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 35. kilometresinde Taner Yıldırım'ın kullandığı 35 ALH 10 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Yılmaz ile birlikte Emir Gümüş (17), Senanur Altuntaş (23), Ebubekir Altuntaş (15), İsmail Yılmaz (69), İbrahim Kabak (62) ve Selim Yılmaz (40) yaralandı. Yaralıların durumları iyi Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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